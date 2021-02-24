شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب فى الشارع من أجل مصلحة المواطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومن بين هؤلاء النواب النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب عن التنسيقية والذى يواصل لقاءاته الدائمة بأهالى دائرته للاستماع إلى مطالبهم.

والتقى محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهالى مدينة شباب الرمل لبحث إمكانية توصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم والاستماع لمشاكل المنطقة، واعدا بحل المشكلة قريبا بعد عرضها على الجهات التنفيذية.

وعلى جانب آخر ،التقى النائب محمد إسماعيل محارب، رئيس حى شرق الإسكندرية، لبحث سبل التعاون مع الحي، للمشاركة في حل مشاكل الأهالي ووضع حلول جذرية لها، وتم طرح العديد من الأفكار التي من الممكن تنفيذها لصالح أهالي الدائرة.