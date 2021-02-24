تحركات مثيرة لأسعار بيتكوين خلال الشهر الأخير (جراف تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية تحركات مثيرة خلال تعاملات الشهر الأخير، حيث سجلت صعودا صاروخيا حتى يوم 21 فبراير الماضي مسجلة مستويات قياسية جديدة أعلى من 58 ألف دولار في بعض لحظات تعاملات اليوم، وذلك قبل أن تتراجع بحدة خلال تعاملات اليومين التاليين فاقدة أكثر من 10 آلاف دولار ثم تحسن نسبيا خلال تعاملات اليوم.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، وصل ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 1.91% خلال آخر 24 ساعة ليصل إلى حدود 49.8 ألف دولار في الرابعة و5 دقائق عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاء التراجع في الأيام الأخيرة بعد تغريدة من رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية على موقع تويتر أشار فيها إلى أن أسعار عملتي بيتكوين وإيثيريوم في مستويات مرتفعة، إلى جانب تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن بتكوين "من الأصول عالية المضاربة" وضعيفة الكفاءة لإجراء التحويلات.

وكان الصعود الصاروخي لأسعار بيتكوين خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تفقد بعض مكاسبها، مرتبطة إلى حد كبير بتغريدات وإجراءات أخرى من ماسك أعلن خلالها دعم للعملة الرقمية الأشهر، إلى جانب عملات رقمية أخرى على رأسها دودج كوين، إلى جانب بعض التصريحات والإجراءات الأخيرة من شركات ومؤسسات عالمية.

وحذر المحلل الاقتصادي الحسن أبو بكر، في تقرير سابق لمصراوي، من وصول أسعار عملة بيتكوين الرقمية إلى مرحلة الفقاعة وأنها قد تشهد انفجارا في أي وقت خلال العام الجاري لتفقد نصف مستوياتها على الأقل أي تصبح في مستويات تحت 28 ألف دولار في عام 2021، متوقعا أيضا اندثارها على المدى الطويل.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار عملة بيتكوين الرقمية خلال الشهر الأخير، وفقا لبيانات كوين ماركت كاب.

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