عثر على جثثهم اليوم.. ننشر أسماء الأطفال ضحايا مركب الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

حصل "الخليج 365" على كشف بأسماء ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية، الذين جرى انتشالهم اليوم بعد مرور يومين على الحادث.

والضحايا هم كل من حنين جودة، 14 عامًا، نصر حموده جابر، 4 أعوام، وشقيقه يوسف 5 أعوام، ورانسي محمد شحاته، عامين.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، الجثث الأربع، اليوم من موقع الحادث، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا الذين جرى انتشالهم حتى الآن إلى 13 جثة، فيما لا يزال البحث مستمر عن جثة الضحية الأخيرة وتدعى "شيماء".

كان مركب يقل نحو 20 شخصًا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية "زردة" بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وشيع المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية، مساء أمس، جنازة ٩ من الضحايًا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.

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