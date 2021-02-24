خطأ إداري من الإنتر قد يتسبب بخسارته الدربي

اسماعيل عبد الحي - ذكرت شبكة "راي سبورت" الإيطالية أن الاتحاد المحلي لكرة القدم قد يعتبر فريق ميلان فائزًا في الديربي أمام جاره الإنتر بنتيجة 3-0 بسبب خطأ إداري في آلية التبديلات.

وحسم الإتتر مواجهة جاره ميلان بثلاثية نظيفة ساء الأحد في ملعب سان سيرو في قمة مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، لينفرد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن الروسونيري.

"راي سبورت" أكدت في تقرير لها إن النيراتزوري أجرى 5 تبديلات خلال 4 فترات توقف في المباراة، وهو ما يخالف اللوائح.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي وافق عليها نظيره الإيطالي، على أن يتم إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة لكل فريق، لكن خلال 3 فترات توقف، ويُسمح بالتبديلات بين الشوطين، من أجل توفير الوقت ومنع توقف المباراة 10 مرات بالنظر إلى تبديلات الفريقين معًا.

ويقول تقرير صادر من "سكاي سبورتس" إن مخالفة لوائح الفيفا أو اتحاد الكرة المحلي تستوجب خسارة المباراة محل المخالفة بنتيجة 3-0، لكن قد يُمكن تمرير الموقف من دون مشكلات بالنظر إلى أن هذا القانون يُطبق لأول مرة في الملاعب الإيطالية.