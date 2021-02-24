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ليبيا.. 26 وفاة و561 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس و26 وفاة، مشيرة إلى شفاء 974 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 283 إصابة و730 حالة شفاء، و17 حالة وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 131 ألفًا و262 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و120 حالة نشطة، وتوفي 2151 شخصًا.

 

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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