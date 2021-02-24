صحيفة ألمانية: تصرفات إيران تثير الريبة ولابد من موقف "قوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت صحيفة ألمانية الدول الغربية من التصرفات الإيرانية "المثيرة للريبة" في الملف النووي، مطالبة بموقف قوي ضد طهران.

وقالت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية "خاصة"، اليوم الأربعاء، إن "إيران تستغل الجمود الراهن في الملف النووي وتطالب أيضا برفع العقوبات الأمريكية، وكأنها لا تنتهك الاتفاق الموقع في 2015".

وأضافت "إذا تحقق لإيران هدفها ورفعت واشنطن العقوبات، سيكون بإمكان نظام الملالي شراء الصواريخ دون رادع، وتمويل حزب الله الإرهابي بقوة، وتهديد إسرائيل".

وتابعت "إيران لا تتوقف أيضا عن انتهاك الاتفاق النووي وتعليق عمل المفتشين وتخصيب اليورانيوم بشكل سري".

ومضت قائلة "إسرائيل كانت محقة سواء في 2018 أو اليوم، فتصرفات إيران تثير كثير من الريبة والشكوك حول هدفها الحقيقي من البرنامج النووي".

وأوضحت "تحدث بنيامين نتنياهو في 2018 عن تخزين إيران 15 كليوغراما من المواد المشعة وما يصل إلى 300 طن من المعدات والمواد النووية في مكان قريب من طهران خارج نطاق عمل مفتشي الطاقة الذرية".

وتابعت الصحيفة "اليوم، لدى إيران بالتأكيد أكبر من هذه الكميات، لذلك من الضروري أن تفتح طهران منشآتها أمام التفتيش دون أي شروط".

الصحيفة قالت "الغرب مطالب بموقف قوي ضد طهران، والتمسك باستمرار العقوبات حتى تظهر إيران التزاما تاما وتفتح جميع منشآتها للتفتيش".

وأمس، أنهت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة للوكالة.

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أجهزة الطرد المركزي من طراز 2إم-آي.آر وسيتم تركيبها في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.