بعد مقتل سفير إيطاليا.. الكونغو تلزم الدبلوماسيين الأجانب بهذا الإجراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألزمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الدبلوماسيين الأجانب بإبلاغها بتحركاتهم خارج العاصمة كينشاسا في أعقاب مقتل السفير الإيطالي.

وقُتل السفير لوكا أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي والسائق لدى برنامج الأغذية العالمي مصطفى ميلامبو في هجوم نفذه مسلحون يوم الإثنين على قافلة تابعة للبرنامج أثناء مرورها في شرق البلاد.



والتقى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي مع كبار مستشاريه الأمنيين أمس الثلاثاء لبحث الرد على الهجوم.

وقال مكتبه: "لن يكون بوسع السفراء ورؤساء البعثات بعد الآن مغادرة كينشاسا والتجول داخل البلاد دون إبلاغ رئيس الدبلوماسية الكونغولية والجهات المختصة".

وأضاف أن الحكومة تعهدت بتعزيز الأمن في المناطق العالية المخاطر.

الإجراء الكونغولي أثار مخاوف دبلوماسيين أجنبيين، طلبا عدم نشر اسميهما، حيث قالا لرويترز إن شرط الإبلاغ ربما ينتهك اتفاقية فيينا، وهي معاهدة دولية تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.