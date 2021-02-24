كتلة "تعبان" بجنوب السودان تستنكر "إقصاءها" من حكومات الولايات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكرت الكتلة البرلمانية لـ"تعبان دينق"، نائب رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، "إقصاءها" من المشاركة في حكومات الولايات.

وفي بيان لها يحمل توقيع 38 من نواب البرلمان القومي (من أصل 300 نائب) التابعين لمجموعة دينق، عبرت الكتلة عن استيائها من خطوة رأت فيها "انتهاكا صريحا لبنود اتفاق السلام" الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة.



وقال البيان الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "أصبنا بالصدمة جراء تلك القرارات التي اتخذها الرئيس سلفاكير مؤخرا، بتعيين حكومات بعض الولايات مثل الاستوائية الوسطى وشمال بحر الغزال والوحدة، دون مشاركة أي من مرشحينا رغم أننا نعتبر جزءا من حكومة الوحدة الوطنية بحسب الفصل الأول من اتفاق السلام".

وأبدت الكتلة تخوفها من أن يتم إقصاؤها من المشاركة في البرلمان المتوقع تشكيله خلال الفترة المقبلة بواسطة الرئيس سلفاكير، مناشدة الأخير "الحفاظ على وحدة شعبنا والأحزاب التي ظلت تدعم موقفكم منذ اندلاع أحداث العام 2016".

والجنرال تعبان دينق؛ نصب نفسه زعيما للمعارضة المسلحة بديلا عن ريك مشار الذي غادر البلاد متوجها إلى دولة الكونغو، إثر اندلاع مواجهات بين قواته والجيش الحكومي في العام المذكور.

وبموجب تلك الخطوة، تم تعيين دينق نائبا لرئيس الجمهورية بدلا عن مشار ممثلا للمعارضة المسلحة.

وبعد التوقيع على اتفاق السلام، عاد مشار نائبا أولا للرئيس، فيما ظل تعبان دينق واحدا من نواب الأخير الخمسة، ممثلا لفصيل المعارضة المتحالف مع سلفاكير، حيث نص الاتفاق على تمثيلها ضمن حصة الحكومة في معادلة تقسيم السلطة.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.