تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال في البنوك 4.166 جنيه للشراء، و 4.193 جنيه للبيع.



ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك الإسكان والتعمير.

وارتفع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 4.097 جنيه للشراء و4.188 جنيه للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى 15.6275 جنيه للشراء، و 15.7272جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو إلى 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وصعد سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.01 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.93 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.60 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، أمس.

أول طرح لشركات مملوكة للجيش المصري

واختارت وزارة الدفاع المصرية، الصندوق السيادي "ثراء" لبيع جزء من محفظة الشركات المملوكة للجيش، كأول طرح من نوعه بمصر.

وأوضح أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يوسع شبكته، في حين يبحث عن مشترين محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية للبترول المملوكة للجيش، من خلال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لـ"الخليج 365" أن "وطنية" التي تسيطر على حوالي 200 محطة وقود، وشركة "صافي" لتعبئة المياه المعدنية، هما أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التي سيتم طرحها للبيع.

وقال سليمان، إن الصندوق السيادي يساعد في بيع ما بين 80% و90% من شركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10% و20%، ويأمل سليمان في استكمال البيع بنهاية يونيو/حزيران المقبل.