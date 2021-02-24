هزّة أرضية بقوة 4.8 في شرق الجزائر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ضربت هزة أرضية تبلغ قوتها 4,8 درجات شمال شرق الجزائر ليل الثلاثاء الأربعاء، من دون ان تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، كما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المركز الحكومي في بيان أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 02,51 (01,51 ت غ) وان "مركز الهزة حدد على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب الرصفة بولاية سطيف" التي تبعد 280 كلم شمال شرق الجزائر.

وذكرت مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف على صفحتها على فيسبوك أنها انتقلت الى مكان الهزة الأرضية و"لم تسجل أي خسائر بشرية" بل "سقوط عدة صخور جبلية على الطريق (...) وتشققات في عمارة سكنية واحدة".

وفي آب/أغسطس تسبب زلزالان بقوة 4,9 و4,5 درجات ضربا ولاية ميلة شرق الجزائر بانهيار مبنى من خمسة طوابق وتعرض نحو ثلاثين منزلا لتشققات لكن دون تسجيل اي خسائر بشرية.

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار فيها.

أما آخر زلزال مدمر فكان في منطقة بومرداس وشعرت به العاصمة أيضا سنة 2003 إذ بلغت قوته 6,8 درجات واسفر عن سقوط 2200 قتيل و11500 جريح.