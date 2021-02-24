شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم غدا لقاء مع وزير الخارجية حول تطورات الأوضاع السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدا، الخميس، وزير الخارجية السفير سامح شكرى في جلسة حوارية مغلقة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.

يتحدث الوزير عن تطورات الأوضاع السياسية محلياً وإقليمياً ودوليا، ويشرح التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، ويدير حوار مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قد أعلن من قبل عن منح الكيانات الإعلامية المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، -بشأن تنظيم الصحافة والإعلام "الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات"، مهلة لمدة أسبوعين لتوفيق أوضاعها، حيث تنص المادة 70 من القانون المشار إليه إلى اختصاص المجلس بتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر.

وأهاب المجلس فى بيان له، بجميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.

وأكد المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة؛ التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها؛ وذلك وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.