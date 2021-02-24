شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتى بمناسبة العيد الوطنى للكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطنى وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

جاء في نص البرقية: أتقدم إليكم باسمي وباسم نواب شعب مصر، بخالص التهانى القلبية، ‏بذكرى عيد الإستقلال الوطني وعيد التحرير الذى يحتفل بهما بلدكم ‏الشقيق في فبراير من كل عام، والذي كان ثماراً لنضال شعب أبي وعزيمة ‏أحرار، أرادوا كسر قيودهم فاستجاب القدر، وانجلى فجر يوم جديد.‏

وقال المستشار حنفي جبالي: "إننا في مصر نشارككم أفراحكم وابتهاجكم بهذه ‏المناسبة الوطنية الجليلة تواصلاً مع شعب بلدكم الشقيق الذي تربطنا وإياه ‏وحدة الدم والعقيدة والقيم الواحدة، ووشائج الرحم الذي أمر الله بها أن توصل" ،مضيفاً :نحن في مصر نسمع فنسعد لارتقاء بلدكم أعلى مراتب السعادة والأمن ‏والأمان.‏

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً:"نكرر لكم تهنئتنا القلبية بهذه المناسبة الطيبة، راجين أن تتوطد ‏علاقات التعاون والتواصل بين برلمانينا من أجل صالح بلدينا الشقيقين ".