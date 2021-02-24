شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب يلتقى وزير التنمية المحلية.. ويطالب بتشديد الرقابة على المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك لبحث سبل التعاون بين التنسيقية والوزارة في العديد من الملفات الهامة على مستوى المحافظات، واتفقا الطرفان على عقد لقاءين يجمعون نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تشديد الرقابة على المحليات، ومحاسبة المقصرين والمخالفين، من خلال تفعيل أكبر لدور قطاع التفتيش والمتابعة، وتقييم الأداء التابع لوزارة التنمية المحلية .

وفى سياق آخر، يحرص النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دائما على التواجد في الشارع من أجل الاستماع الى مطالب المواطنين، وكذلك الالتقاء الدائم بأهالى الدائرة الخاصة به.