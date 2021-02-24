شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم باقتراح برغبة لتطوير كوبرى سراى القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة لإعادة تطوير و صيانه كوبري سراي القبة، وذلك بناء على شكوى الكثير من المواطنين.

وجاء موضوع الاقتراح، إعادة ترميم وصيانة كوبرى سراى القبة، نظرا لحالة الكوبرى وكثرة التكدس عليه والحوادث، وسوء حالة الفواصل الحديدية وتأثيرها على سلامة المركبات العابرة فوق الكوبرى .

كانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، قالت من قبل إن قيام التنسيقية على وجود المشتركات بين شباب الأحزاب، وذلك لهدف واحد وهو المصلحة العامة، وهذا ما يعد سر من أسرار نجاح وبقاء تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لأن فى معظم الأوقات الأحزاب تحرص على وجود كراسى سياسية موجودة باسمه، حتى يحصل على أكبر قدر ممكن من السلطة، وهذا هدف أي حزب موجود بالعالم بأجمعه.

وأشارت النائبة مرثا محروس، إلى أن أعضاء التنسيقية عاشوا تجربة مجلس النواب قبل أن يكونوا أعضاء فى البرلمان، وذلك بسبب أن معظم الوقت مطلع على معظم الملفات من خلال اللجان النوعية، حيث ان هناك كوادر فى شتى المجالات، يعملون طول الوقت حتى يدفعوا باقتراحات فى كل مجال.

وأضافت النائبة مرثا محروس عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنهم داخل التنسيقية قاموا بإجراء حوارات ميدانية فى الشوارع، وقاموا بالعمل على الأرض ونظموا العديد من المبادرات المجتمعية، جعل لديهم مفهوم عمل مجلس النواب، وكيفية إيصال صوت المصريين، وكذلك الحفاظ على مصالحهم، مؤكدة إن ما حدث جعلها وهى متوجهة إلى مجلس النواب غير مستغربة طبيعة العمل.