أوروبا تستعد لموجة ثالثة من جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 02:17 مساءً - منذ 43 دقيقة

تستعد مناطق وسط أوروبا لموجة ثالثة من جائحة ”كورونا”، في الوقت الذي حذّرت فيه الخدمات الصحية في جمهورية التشيك من أنها ربما تريد الحصول على مساعدات من دول الاتحاد الأوروبي، في ظل ارتفاع حالات الوفاة في سلوفاكيا ، حسب ما ذكرته صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

ووفق الصحيفة ”حذّر مسؤولون في جمهورية التشيك من أن النظام الصحي في البلاد على وشك الاستنزاف المطلق، وأنه ربما يكون بحاجة إلى مساعدة من الخارج، حيث تستعد منطقة وسط أوروبا للموجة الثالثة من الجائحة العالمية“.

وأضافت ”خلال الأسبوعين الأخيرين، سجّلت الدولة 968 إصابة جديدة لكل 100 ألف مواطن، في أعلى معدل إصابات داخل الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، ما أجبر العديد من المستشفيات على تأجيل علاج مرضى آخرين غير مصابين بفيروس كورونا المستجد“.

ونقلت عن فلاديمير كيرني، نائب وزير الصحة في جمهورية التشيك قوله، إنه في حال استمرار معدل الحالات كما هو عليه الآن، فإن المستشفيات لن تستطيع استيعاب المزيد من المرضى خلال فترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وأشار إلى أن الحكومة يمكن أن تطلب من دول في الاتحاد الأوروبي علاج بعض المرضى.

وتابعت ”تأتي تحذيرات كيرني في ظل المخاوف الأوسع نطاقا داخل وسط أوروبا إزاء المنحنى التصاعدي الجديد لعدد حالات الإصابة في المنطقة، إضافة إلى وصول سلالة جديدة من المرض إلى بعض الدول، بعد ظهورها للمرة الأولى في بريطانيا“.

وأردفت ”في بولندا، حيث تمثل السلالات الجديدة 10% من عدد الحالات المصابة حديثا، فإن المسؤولين يدرسون اتخاذ إجراءات أشد صرامة لارتداء الأقنعة الطبية، وإجراءات سيطرة أوسع نطاقا“.

ونقلت عن وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، قوله إن بلاده تشهد خلال ما يقرب من شهر ارتفاعا في أعداد الحالات المصابة بفيروس ”كورونا“، وإن الموجة الثالثة بهذا الوضع ستصل إلى ذروتها بنهاية مارس أو بداية أبريل المقبلين.