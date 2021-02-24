بوريطة ولقجع يجتمعان مع رٸيس ” الفيفا” في وزارة الخارجية

جدة - عبدالحي حسين - استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، السويسري جياني إيفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وحضر الاجتماع فوزي لقجع، رٸيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي يندرج ضمن زيارة عمل يقوم بها رٸيس الجهاز الدولي الی المغرب، والتي تمتد حتی يوم غد الخميس.

وتدخل هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقة المتينة، التي تربط الهيئة الدولية “الفيفا” بالمسؤولين المغاربة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.

يشار إلی أن لقجع كان في استقبال المسٶول الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بمطار الرباط سلا، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية.