لقجع يستقبل رٸيس “الفيفا” بمطار الرباط سلا ضمن برنامج زيارة عمل

جدة - عبدالحي حسين - حل السويسري جياني إيفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمطار الرباط سلا، صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية للمغرب.

وكان في استقبال رٸيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فوزي لقجع، رٸيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، علی أساس أن ينطلق برنامج زيارة التعاون، اليوم الأربعاء، ويتواصل يوم غد الخميس بمجموعة من الأنشطة.

وتدخل هذه الزيارة في اطار تعزيز العلاقة المتينة، التي تربط الهيئة الدولية “الفيفا” بالمسؤولين المغاربة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوقوف على افاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.