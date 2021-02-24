الكوكب “يسارع” الزمن لحل مشكل “الفيفا” وتأهيل اللاعبين

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24″، من مصادر موثوقة مقربة من فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، أن إدارة الفريق اقتربت بشكل كبير من حل مشكل الفيفا، وتأهيل اللاعبين الجدد.

وأكدت المصادر نفسها، أن المكتب المديري للكوكب المراكشي، راسل أمس الثلاثاء كل من رئيس فريق “ترجي ميدن” المالي، ومحامي اللاعب “كييتا”، لإخبارهما بتحويل المبالغ المالية « حوالي 197 مليون سنتيم + 63 مليون سنتيم » لحسابيهما البنكيين، مع إدراج رقم التحويل البنكي، فيما ينتظر المشتكيان التوصل بالمبالغ المالية، إذ سيتم ذلك في غضون الساعات القليلة القادمة.

وأضافت المصادر عينها، إن المعنيان بالأمر سيراسلان كل من الكوكب والفيفا، لإبلاغهما بالتوصل بالمبالغ المالية، الخطوة التي ستمكن من رفع قرار المنع من الانتدابات، وترخيص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لممثل عاصمة النخيل بتأهيل اللاعبين.