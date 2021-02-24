عبد الهادي بلخياط يشجع على الاستفادة من اللقاح.. ويصرح: مدين للملك – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - استفاد الفنان المعتزل، عبد الهادي بلخياط، أول أمس الاثنين، من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وشجع المغاربة، من خلال مقطع فيديو قصير، على الإقبال على التطعيم.

وعبر عبد الهادي بلخياط عن شكره للملك محمد السادس، مضيفا أنه مدين له بحرصه على حصول المغاربة على اللقاح، وبشكل مجاني.

وظهر بلخياط، في مقطع الفيديو المذكور، وهو يتلقى حقنة اللقاح، مشجعا المغاربة على الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.

واستفاد عدد من الفنانين، كبار السن، من التلقيح، وانتشرت صور للعديد منهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنانة عائشة ماهماه، والفنان عز العرب الكغاط.

وأشارت الأرقام المعلن عنها من طرف وزارة الصحة أن ​​2635 859​​ مغربيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح إلى حدود الساعة، في حين بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 31 232 شخصا.