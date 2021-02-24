اليمن.. دورة تدريبية لموظفي الخارجية اليمنية تقيمها إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

افتتح البرنامج التدريبي الخاص بموظفي وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية ، الذي تنظمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المندوبية الدائمة لجامعة الدول العربية ، وذلك خلال الفترة من 21 – 25 فبراير 2021 بتقنية الفيديو كونفرانس، ويشارك في الدورة عدد 31 موظف دبلوماسي يعملون بالخارجية اليمنية .



وقد جري خلال الافتتاح القاء كلمة من قبل السفير رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدي جامعة الدول العربية استهلها بالترحيب والشكر لسعادة الأمين العام وللسفير عبدالله الجرمان رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية والدكتور ماجد المطيري مدير إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل كما تناول خلال كلمته علاقة اليمن بجامعة الدول العربية و تعريف بأنشطة وجهود الجامعة العربية في مختلف القضايا

وعقب الكلمة الترحيبية تم عرض فيلم تعريفي بجامعة الدول العربية وتاريخها وانشطتها ودشن البرنامج التدريبي بمحاضرة لسعادة السفير قيس داود العزاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال تناول خلالها تحديات الاعلام في الوطن العربي وفتح باب النقاش للمشاركين عقب المحاضرة .

هذا ويستمر البرنامج التدريبي لمدة أربعة أيام يجري خلالها القاء العديد من المحاضرات والتدريبات العملية وفق للبرنامج المعد للدورة التي تختتم يوم 25/2/2021م

وتأتي مشاركة إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل في البرنامج التدريبي ضمن خطتها التدريبية لعام 2021م والتي تهدف الي تطوير معارف ومهارات موظفيها وموظفي وزارات الخارجية العربية بالتعاون مع المندوبيات الدائمة بما يخدم العمل العربي المشترك\.​