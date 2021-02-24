وكالة روسية تشيد بالدور الاماراتي في الصومال

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

نشر موقع سبوتنيك الروسي، مقالا للكاتبة إليزابيث بليد، تحدثت فيه عن اتهام الصومال للإمارات ظلما بزعزعة الاستقرار في المنطقة ، ومع اندلاع اشتباكات بين الحكومة الانتقالية وقوات المعارضة بسبب عدم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات، وفق ما نقلت عن مصدر موثوق على صلة بدوائر صنع القرار في الخليج.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن المصدر تأكيده أن الإمارات لا علاقة لها بالاضطرابات في الصومال وأنها ليست مهتمة بزعزعة استقرار المنطقة ، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالها بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، وعليها أن تبدأ العمل على حل الاضطرابات من خلال الذهاب إلى الانتخابات والسماح للشعب الصومالي بالتعبير عن اختياره.

يأتي هذا الكشف مع استمرار الاضطرابات في الصومال لعدم التوصل إلى توافق بشأن موعد الانتخابات العامة، التي كان من المفترض أن تتم في 8 فبراير، لكنها تأجلت، وهو ما أثار موجة الغليان يوم الجمعة عندما اشتبكت قوات الأمن مع قوات المعارضة، مما أدى إلى مقتل خمسة جنود في عاصمة البلاد مقديشو؛ وأصيب عشرات آخرون بينهم مدنيون.

وجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة فعليًا، على مر السنين بالمساعدة في الحفاظ على استقرار دول المنطقة، ومنها الصومال، فقامت ببناء وصيانة عدد من المشاريع المهمة، بما في ذلك الموانئ والمطارات، كما قدمت مساعدات كبيرة لمقديشو وسط جائحة فيروس كورونا.