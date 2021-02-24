بلجيكا تحاكم 14 شخصا يشتبه بتورطهم في هجمات باريس 2015

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

أحال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، 14 شخصا يشتبه بتواطئهم في هجمات باريس الدامية 2015، إلى محكمة جنائية في البلاد.



والـ14 هؤلاء، لم تشملهم الإجراءات القضائية في فرنسا، لكنهم من بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحها من قبل، قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي.

وكانت النيابة قد طلبت في جلسة عقدت في الثاني من الشهر الجاري، إحالة 12 من هؤلاء، إلى المحكمة الجنائية، بتهمة "المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية".

وأسفرت تلك الهجمات الدامية التي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، عن مقتل 130 شخصا في باريس وبلدة سان دوني المجاورة، في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وأُعد جزء كبير من تلك الهجمات، على الأراضي البلجيكية، حيث كان للمنفذين العديد من المخابئ هناك.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، بالسجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد، بحق 13 شخصا أدينوا بتهمة مساعدة منفذي تلك الهجمات الدامية التي أسفرت عن مقتل العشرات.