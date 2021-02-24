أردوغان يواصل تعامله المسيء مع المعارضة

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعامله المسيئ الذى يصل لحد الخروج عن الأدب والذوق العام، مع المعارضة التركية، مهاجما حزب الشعوب الديمقراطي، دون أن يذكر اسمه مباشرة، واصفا إياه بـ"الوقح" مضيفا: "لدينا حزب لم يصبح قط مؤسسة سياسية حقيقية لأنه لا يستطيع أن ينأى بنفسه عن حزب العمال الكردستاني»، وذلك بسبب دفاع الحزب الكردي - الشعوب الديمقراطي - عن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن.



وأضاف أردوغان: «انظروا إلى الوقاحة، أنا لا أقول خسة، هذا الحزب يهدد مدير اتصالاتنا - فخر الدين ألتون - عبر منشور يوثق علاقاته مع حزب العمال الكردستاني من حسابه الرسمي، وبصفتنا تحالف الجمهور، نقول لعملاء هذا التنظيم الإرهابي إن الأمة التركية ستحاسبكم»، متابعًا: ستسألكم أولًا عن الضحايا من قتلى تركيا وعن المحاربين القدامي، حتى لا يحاول أي شخص القيام بخيانة مماثلة. ومن لا يدين حزب العمال الكردستاني دون تردد لا يمكنه أن يعرف نفسه على أنه حزب سياسي في هذا البلد.

يُذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي هاجم رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون عبر صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بعد محاولات إلصاق مسؤولية مقتل 13 تركيًا في شمال العراق بهم، وقال الحزب: «لا أحد يستطيع تنقية الدم والدموع بالتطاول على حزبنا الذي حصل على أكثر من 6 ملايين صوت. يتجاوز ذلك عنق وصي الإعلام في القصر الرئاسي، فخر الدين ألتون. من حق الشعب معرفة الحقائق»، وذلك تعليقًا على فتح تحقيق ضد نواب الحزب.

من جانبه هدد فخر الدين ألتون، أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وقال: «أمتنا ستحاسبكم على دماء شهدائنا، ليس أنتم فقط بل من يسيرون معكم في نفس الطريق»