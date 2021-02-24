الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بقمع حزب معارض موال للأكراد

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بقمع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد بشكل غير مبرر.



وقال متحدث باسم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ من استمرار الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي والعديد من أعضائه".

واستشهد بالاعتقالات الأخيرة، واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين، وقضايا في المحاكم ذات دوافع سياسية، ومحاولات لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء الجمعية الوطنية.

وشدد المتحدث قائلاً: "على تركيا، بصفتها عضوا قديماً في مجلس أوروبا ودولة مرشحة، حماية نظامها الديمقراطي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية".

وقال إنه يجب التحقيق في أي مخالفة أو جريمة مزعومة وفق الأصول القانونية.

علاوة على ذلك، يجب دائماً تطبيق مبدأ افتراض براءة المتهم.