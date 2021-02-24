مقتل 10 وإصابة 60 في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

أكد حاكم ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، بالاغانا زولوم، مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 60 آخرين، عندما هاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام مدينة مايدوغوري، عاصمة الولاية، مساء أمس الثلاثاء، طب ما ذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأربعاء.



وقال الجيش، في رسالة نصية مشتركة إنه صد الهجوم وأعلن مقتل 5 أشخاص.

وذكر شهود عيان ووسائل إعلام محلية أن عدة انفجارات وقعت في مدينة مايدوغوري بعد هجوم لمتطرفين إسلامويين .

وقال أحد السكان لوكالة الأنباء الألمانية إن انفجارا كبيرا وقع في المدينة وأسفر عن مقتل شخصين.

وذكرت محطة راديو نيجيريا الرسمية أمس الثلاثاء، أن انفجاراً وقع أيضاً في منطقة أخرى من المدينة، أسفر عن إصابة العديد من الأطفال.

وساد الذعر بعض مناطق المدينة، عاصمة ولاية بورنو ويقطنها أكثر من مليوني شخص.

وذكر اتحاد طلاب جامعة مايدوغوري أن هجوما وقع بالقرب من الجامعة، وناشد الطلاب الاحتماء في غرفهم أو البقاء هناك.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.

لكن جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، يرهبان ولاية بورنو منذ سنوات.