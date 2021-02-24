إليك طرق فعّالة لتنظيف الكتابة عن الجدران

تستخدم ممحاة في التخلّص من آثار القلم الرصاص، مع التحلّي بالصبر أثناء العمل.

وثمة طريقة ثانية، إذا لم تنفع الأولى، عبارة عن خلط كمّ ضئيل من صودا الخبز في وعاء، مع الماء، فتغمس قطعة قماش نظيفة في المحلول، لفرك الكتابة.



يمكن لمعجون الأسنان الأبيض أن يساعد، بدوره، في نزع علامات القلم الرصاص عن الجدران، من خلال وضع كمّ قليل منه على قطعة قماش ناعمة، فالفرك، برفق.

تعدّ المنظفات الخفيفة فعالة، في هذا الإطار، فيخفف كم قليل من المنظف في الماء، وتستخدم قطعة قماش نظيفة، في مسح العلامات.