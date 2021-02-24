- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر إليك طرق فعّالة لتنظيف الكتابة عن الجدران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مهما كان نوع القلم، فإن استخدامه من قبل الأطفال على الجدران، يفسدها. وفي هذا الإطار، نعدّد لك طرق تنظيف الجدران من الكتابة، باستخدام منتجات متوافرة في كل بيت.
تستخدم ممحاة في التخلّص من آثار القلم الرصاص، مع التحلّي بالصبر أثناء العمل.
وثمة طريقة ثانية، إذا لم تنفع الأولى، عبارة عن خلط كمّ ضئيل من صودا الخبز في وعاء، مع الماء، فتغمس قطعة قماش نظيفة في المحلول، لفرك الكتابة.
يمكن لمعجون الأسنان الأبيض أن يساعد، بدوره، في نزع علامات القلم الرصاص عن الجدران، من خلال وضع كمّ قليل منه على قطعة قماش ناعمة، فالفرك، برفق.
تعدّ المنظفات الخفيفة فعالة، في هذا الإطار، فيخفف كم قليل من المنظف في الماء، وتستخدم قطعة قماش نظيفة، في مسح العلامات.
آثار الحبر
يمكن للأسيتون نزع آثار الحبر عن الجدران، عن طريق غمس قطعة قطن في المستحضر المذكور، ومحاولة إزالة العلامات برفق. علمًا أن دعك الجدران، بقوة، قد يتسبب بتساقط قشرة الطلاء أيضًا.
معجون الأسنان مساعد أيضًا في إزالة علامات الحبر، إذ يوضع كمّ صغير منه على قطعة قماش ناعمة، بغية مسح البقع.
علامات أقلام التلوين
عادةً ما تكون أقلام التلوين منتجات مصنوعة من الشمع، ما يعني أنها يمكن أن تذوب، عند توجيه مجفف الشعر إليها. وحين تشرع البقع المذكورة في الذوبان، هي تمسح برفق باستخدام قطعة قماش، والقليل من المنظف الخفيف.
المايونيز فعّال أيضًا في إزالة علامات التلوين من الجدران، عندما يوضع كم كبير منه على العلامات، التي تترك لبضع دقائق. بعد ذلك، تستخدم قطعة قماش نظيفة، في مسح أقلام التلوين والمايونيز. وتستخدم قطعة قماش أخرى نظيفة وناعمة وبعض الماء، في مسح الحائط.