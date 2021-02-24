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زورق إسرائيلي يخرق مياه لبنان.. والطيران يحلق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية قبالة الناقورة جنوبي البلاد.

وقالت قيادة الجيش، في بيان لها اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن زورقا حربيا إسرائيليا  خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 مترا".

وأشار إلى أن ذلك جرى يوم الأحد الماضي .

ووفق البيان ، "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

على الصعيد نفسه، أفادت الوكالة بتسجيل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط ظهر اليوم في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح مدينة صيدا وجوارها .

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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