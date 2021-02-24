متهم بالفساد.. إطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علمت ”الخليج 365” أن القضاء التونسي قرر إطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بعد حوالي شهرين من إيقافه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن القضاء التونسي كان قد اشترط توفير مبلغ 30 مليون دينار (10مليون دولار) مقابل إطلاق سراح القروي,

والقروي سياسي تونسي ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019، وفاز بالدور الأول ليفشل في منافسة الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد في جولة الإعادة.

وخاض القروي الانتخابات الرئاسية من داخل السجن مما أثار جدلًا لدى الرأي العام التونسي في وقتها.

ويواجه القروي الذي يمتلك قناة تلفزيونية (نسمة) اتهامات بإبرام صفقة مع شركة دعاية أمريكية لتحسين صورته، وذلك وفق قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" المختصة في مكافحة الفساد.

ويمثل حزب القروي (قلب تونس) أحد الأحزمة السياسية لحكومة هشام المشيشي متحالفا في ذلك مع حزب النهضة الإخواني وذراعها العنيف ائتلاف الكرامة.