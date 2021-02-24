الثاني منذ تأسيسه.. صالح قوجيل رئيسا لـ"الأمة" الجزائري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتُخب، اليوم الأربعاء، رسمياً النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني صالح قوجيل رئيساً جديدا لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) بعد حصوله على أغلبية الأصوات.

وبهذه الخطوة يأتي قوجيل خلفا لعبد القادر بن صالح الذي أعلن التنحي عن منصبه في يناير 2020، وظل رئيس مجلس الأمة الجديد يتولى هذا المنصب بالإنابة إلى أن تم تثبيته فيه رسميا اليوم.

وشهدت كواليس الانتخاب تطورات مفاجئة بعد ترشح نائبين آخرين، في الجلسة التي كانت مقررة سلفاً لتزكية قوجيل الذي كان يشغل المنصب ذاته بالإنابة.



ونافس قوجيل النائب محمود قيصاري، فيما أعلن المرشح محمود قيصاري انسحابه من الترشح احتجاجاً على ما سماه "انتخابات محسومة لصالح قوجيل".

وحصل قوجيل على الأغلبية في التصويت بعد تزكيته من قبل "الثلث الرئاسي" والتابعين لحزبي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وهم النواب الذين يعينهم رئيس البلاد ضمن صلاحياته الدستورية.

ويكون بذلك قوجيل ثالث رئيس لمجلس الأمة الذي أنشأ عام 1996 وقاده الراحل بشير بومعزة ثم عبد القادر بن صالح إلى غاية 2020.