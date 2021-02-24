السجن 10 سنوات لـ"العقل المدبر" لداعش بألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكمت محكمة سيل على العراقي "أبوولاء" الذي وصف بأنه "العقل المدبر" لتنظيم "داعش" الإرهابي في ألمانيا بالسجن عشر سنوات ونصف السنة.

وفي ختام محاكمة طويلة استمرت ثلاث سنوات، أدين "أبوولاء" البالغ من العمر 37 عاما ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة.

وكان "أبوولاء" متهما خصوصا بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق.

وألقي القبض على "أبوولاء" وأربعة أتباع محتملين في 2017، حيث وجهت إليه التهم بتجنيد عناصر لـ"داعش"، لا سيما في منطقة الرور بولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا ومنطقة هيلدسهايم في ولاية سكسونيا السفلى وسط ألمانيا.