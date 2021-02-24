مسؤول تفخيخ بـ"داعش" في مصيدة أمن العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عمليات نوعية لقوات الأمن العراقية تقطف رؤوسا إرهابية في تنظيم "داعش"، آخرها مسؤول تفخيخ وثلاث نساء.

وفي بيان لها تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قالت وزارة الدفاع العراقية إن قوى الأمن تمكنت، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية، "من الإطاحة بمسؤول التفخيخ لما يسمى 'ولاية بغداد'".

ولفت البيان إلى أنه "تمت محاصرة منزل المطلوب الواقع بإحدى مناطق بغداد الرصافة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، وسُلم لجهة الطلب".

أما النساء الثلاث المنتميات لـ"داعش"، فقد تم اعتقالهن، في مركز كركوك، شمالي العراق.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للاستخبارات والأمن في كركوك، أن الاعتقال تم بناء على "معلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية".

ويكمن دور هذه النساء-بحسب البيان- في "استلام حوالات مالية بمبالغ كبيرة وإيصالها إلى عائلات عصابات داعش الإرهابية عن طريق مكتب صيرفة داخل كركوك".

كما يقمن "بتزويد العصابات الإرهابية بمعلومات عن مواقع الأجهزة الأمنية".

ومنذ أكثر من شهر، تكثف القوات العراقية حملات الملاحقة لفلول تنظيم داعش، وذلك عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف منطقة الطيران في بغداد، في يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا.



وحملت العمليات العسكرية التي أسفرت عن اعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قيادات، اسمي"أسود الجزيرة" و"ثأر الشهداء".

وعقب خسارته المدن التي احتلها في يونيو/حزيران 2014، تمكن داعش من إعادة تنظيم صفوفه مجدداً، ومواصلة هجمات تهدد أمن البلاد.