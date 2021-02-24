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منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء جائحة كورونا مطلع العام المقبل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء جائحة مطلع العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن يتنهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

 

ونقلت قناة "DR" الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: "انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".

 

وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

 

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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