شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين ماليين في كمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - (أ ف ب)

قتل جنديان ماليان الثلاثاء في كمين استهدف قافلة عسكرية أثناء مرورها في منطقة بوسط البلاد تشهد باستمرار هجمات إرهابية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وإدارية.

وقال مصدر أمني طالباً عدم نشر اسمه، إنّ الكمين استهدف قافلة إمدادات عسكرية أثناء مرورها على طريق بين مدينتي كونا وسيفاري في منطقة موبتي. بدوره أعلن المسؤول المحلّي آلاي باري أنّ الكمين أسفر عن مقتل جنديين، بينما قال مصدر أمني ثان، إنّ الحصيلة تشمل أيضاً مفقوداً وسبعة جرحى، أحدهم في حالة خطرة.

وتشهد مالي أعمال عنف دامية مُنذ سقوط مناطقها الشمالية عام 2012، بأيدي جماعات محلية وإرهابيين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي. وتشنّ جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيين. وطالت هذه الهجمات المتداخلة مع أعمال عنف بين مجموعات سكانية محلية الدول المجاورة لمالي، وخصوصاً النيجر وبوركينا فاسو.