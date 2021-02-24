شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل جَرّاء حريق بمخيّم للاجئين في اليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - (أ ف ب)

توفي طفل في حريق اندلع مساء الثلاثاء بمخيّم للاجئين شمال أثينا، بحسب ما أعلنت فرق الإطفاء اليونانية. وقالت فرق الإطفاء في بيان: إنّ الطفل كان قد توفّي عندما وصل عناصرها إلى مخيّم ثيفا الواقع على بُعد 54 كيلومتراً شمال العاصمة اليونانية. وبحسب المعلومات الأولية فقد اضطرت الشرطة للتدخّل لإبعاد لاجئين قطعوا الطريق المؤدي إلى المكان الذي اشتعلت فيه النيران. ولم تتّضح في الحال أسباب الحريق. وقبل ثلاثة أيام، أتى حريقان عرضيان على ما يبدو، على خيمتين في مخيّمين للمهاجرين، أحدهما في جزيرة ليسبوس والثاني في شمال اليونان. ولم يسفر الحريقان عن أي إصابات. وفي فصل الشتاء يعمد الكثير من المهاجرين الذين غالباً ما ينامون في خيام غير مزوّدة بأي وسائل تدفئة إلى إضرام الحطب أو يستخدمون مواقد داخل خيامهم للتدفئة، مما يتسبّب في اندلاع حرائق باستمرار.

وفي الأيام الأخيرة دقّت منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بسبب تدهور الأوضاع في مخيّمات المهاجرين في وقت تشهد فيه اليونان ظروفاً مناخية قاسية للغاية.