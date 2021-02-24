ناميبيا توقع على معاهدة إنشاء "الوكالة الأفريقية للأدوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - أ ش أ

وقعت جمهورية ناميبيا على معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية، فيما تعد ناميبيا أول دولة عضو من منطقة الجنوب الأفريقي تصدق على المعاهدة.

وقالت سفيرة جمهورية ناميبيا لدى إثيوبيا والمندوبة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي إميليا ندينيلو مكوسا، إن "الوكالة الأفريقية للأدوية" سيكون لها دور حاسم في إتاحة الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا.

وأكدت على حاجة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى التصديق على المعاهدة، لافتة إلى أنها ستدعو وتدعم تعبئة الدول الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) للتصديق على اتفاقية "الوكالة الأفريقية للأدوية".

واعتمد رؤساء الدول والحكومات معاهدة "الوكالة الأفريقية للأدوية" خلال الدورة العادية (32) لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بتاريخ 11 فبراير 2019 في أديس أبابا، وللدول الأعضاء الحرية في اختيار إما التوقيع على المعاهدة في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أو في بلدانها.

وفقًا لميثاق معاهدات الاتحاد الأفريقي، ستدخل معاهدة الوكالة الأفريقية للأدوية حيز التنفيذ بعد مصادقة 15 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عليها.

وتعد "الوكالة الأفريقية للأدوية" الهيئة التنظيمية القارية التي ستوفر القيادة التنظيمية، لضمان وجود أنظمة تنظيمية منسقة ومعززة، والتي تحكم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية في القارة الأفريقية.

كما ستنظم الوكالة الوصول إلى الأدوية الأساسية والتكنولوجيات الصحية الآمنة والفعالة وذات النوعية الجيدة والميسورة التكلفة من خلال تنسيق الجهود المشتركة، وستقوم الوكالة أيضا بتعزيز ومواءمة الجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الصحية الإقليمية والدول الأعضاء، مع تزويدها بالتوجيه التنظيمي من بين أمور أخرى.