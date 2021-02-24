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نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة المعاشات المقررة للورثة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية صرف دفعة المعاشات المقررة للورثة، اليوم الأربعاء، وتوافرها في ماكينات الصراف الآلي.

وأوضحت النقابة العامة، أن عدد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين من الورثة يتجاوز الـ 200 ألف، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لإجراءات صرف المعاشات لحل أية مشكلات تطرأ أثناء عملية الصرف بشكل فوري.

وأكدت النقابة العامة أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية من أجل توفير كافة أوجه الدعم لمستحقي المعاشات والإجابة على استفساراتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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