أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة.. وسيول على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس الساعات المقبلة معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.

وأضاف الخبراء أنه يوجد فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشرقية (دمياط إلى للعريش)، وأيضا على مناطق من شمال وجنوب سيناء، قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

وبالنسبة للقاهرة بعد أن شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة بداية من أمس حتى الثالثة فجرا من صباح اليوم امتدت إلى مناطق من شمال الصعيد، فيبدأ اليوم التحسن الملحوظ في الحالة الجوية، أما الرياح، فمعتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء.​