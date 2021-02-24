سلطنة عمّان تمنع دخول مواطني 10 دولٍ لإحتواء "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، إنها منعت دخول القادمين من عشر دول لمدة 15 يوما، لإحتواء إنتشار الفيروس لا سيما السلالات المتحورة.

وتشمل الدول السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا. ويطبق القرار من يوم الخميس المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المنع يشمل القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدول العشر المذكورة خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى سلطنة عمان.

وحسب الوكالة، يُستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون في مجال الصحة وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

ودعت اللجنة العليا المواطنين والمقيمين إلى تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.

سكاي نيوز