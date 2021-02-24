زلزال قوي يضرب الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة إقليم "دافاو أوكسيدنتال" الفلبيني، صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم عن المركز قوله إن الزلزال وقع حوالي الساعة السادسة و25 دقيقة صباحا وعلى عمق 79 كيلومترا.

ووقع مركزه على مسافة 318 كيلومترا جنوب شرق منطقة "سارانجاني" في إقليم "دافاو أوكسيدنتال"، طبقا لما ذكره رئيس المركز، ريناتو سوليدوم.

وأضاف أنه من غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية وأضرار.

وتابع أنه ليس هناك أي تهديد بحدوث أمواج مد عاتية