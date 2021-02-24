هيئة الطيران الإماراتية: نراقب تحديثات بوينج 777 بي دبليو 400

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أنها تعمل بصورة وثيقة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لمراقبة أية تحديثات على طائرة بوينج 777 المجهزة بمحرك بي دبليو 400.



وأضافت الهيئة - في بيان صدر عنها اليوم - أن الشركات الإماراتية لا تشغل حاليًّا أية طائرة مسجلة تعمل بمحركات بي دبليو 400، كما لا توجد أية طائرة أجنبية بهذا المحرك تعمل في مطارات الإمارات ومجالها الجوي.

وأضافت الهيئة أن الإجراءات المُتخذة من طرف دولة التصميم والدول التي تشغل هذه الطائرات كافية ولا توجد حاجة لاتخاذ أية إجراءات إضافية في الإمارات في هذه المرحلة، وقالت "نحن نقوم بمراقبة الوضع باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي الولايات المتحدة، أمرت الهيئة الناظمة للطيران المدني الثلاثاء بإجراء فحص معمّق للمحرّكات المزوّدة بها طائرات بوينج 777 والمماثلة للمحرّك الذي احترق الأسبوع الماضي خلال رحلة فوق مدينة دنفر الأميركية، في حادث جوّي أدّى إلى وقف تشغيل العشرات من هذه الطائرات في أنحاء العالم.

وقالت "إدارة الطيران الفدرالي" (إف إيه إيه) في بيان إنّه "يجب على الشركات الأمريكية المشغّلة لطائرات مجهّزة بمحرّكات معيّنة من طراز برات إند ويتني بي دبليو 4000 أن تفحص هذه المحرّكات قبل قيام هذه الطائرات بأي رحلة أخرى".

وأوضحت الهيئة الناظمة أنّها أصدرت هذا الأمر "نتيجة لعطل أصاب شفرات مروحة محرّك طائرة بوينج 777-200 بعيد إقلاعها من مطار دنفر الدولي السبت".