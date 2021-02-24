شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 112 مليونا و654 ألفا و53 حالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 112 مليونا و654 ألفا و53 إصابة، الأربعاء.



وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و496 ألفا و749 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 88 مليونا و239 ألفا و576 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفقا للعين هذا التقرير كشف آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

ومن المقرر أن يتلقى رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، 73 عاما، وهو أحد المتعافين من مرض السرطان، الجرعة الأولى في البلاد.

وستشمل المرحلة الأولى من عملية التطعيم نحو 600 ألف شخص من العاملين "في الخطوط الأمامية"، وفقا للحكومة على أن تنتظر "المجموعات المعرضة للخطر" مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما حتى إبريل/ نيسان.

وتأمل الحكومة في أن يتم تطعيم 80% من البالغين بحلول هذا الوقت من العام المقبل، رغم أن خيري جمال الدين، الوزير الذي يتولى الإشراف على إعطاء الجرعات، قال إنه يمكن الوصول إلى هذا الهدف بحلول نهاية 2021 إذا وصلت اللقاحات في الوقت المحدد.

ووصلت الشحنة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك إلى البلاد، الأحد، ومن المقرر أن تصل لقاحات "أسترازينيكا" و"سينوفاك" و"سبوتنيك" خلال الأشهر المقبلة.

وماليزيا هي خامس دولة في جنوب شرق آسيا تبدأ التطعيم ضد كورونا، بعد كمبوديا وإندونيسيا وميانمار وسنغافورة، وفقا لأرقام حكومية جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت ماليزيا 1076 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي الصيني سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، صعودا من 10 إصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، وسجلت أيضا 9 إصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، وهو نفس عدد اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89864 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1273 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 181809.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن البلاد سجلت 8634 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و52266 حالة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 62715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1386 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتظهر بيانات الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 10 ملايين و257875 منذ بدء الجائحة بينما بلغ إجمالي الوفيات 248529.