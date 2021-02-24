95 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في محافظة الحديدة

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

ارتكبت مليشيات الحوثي، 95 خرقاً للهدنة الأممية جنوب الحديدة، خلال 12 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن خروقات المليشيات الحوثية شملت أعمالا عدائية ضد المدنيين وتحركات مسلحة.

وتمثلت خروقات مليشيات الحوثي بعمليات استهداف وقصف على أحياء وقرى سكنية ومزارع المواطنين في حيس والتحيتا والجبلية والجاح والدريهمي ومدينة الحديدة، وفقاً للمصدر ذاته.

وأشار المصدر إلى أن مليشيات الحوثي استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، كما أن من بين الخروقات تحليق طائرتي استطلاع حوثية في سماء حيس.

وكانت القوات المشتركة قد رصدت يوم أمس، 170 خرقاً وانتهاكاً للمليشيات الحوثية، ضمن مساعي المليشيات للقضاء على جهود إحلال السلام في الحديدة التي ترعاها الأمم المتحدة