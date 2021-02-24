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فوز بازوم في الانتخابات الرئاسية في النيجر

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الدمام - شريف احمد - فاز محمد بازوم مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية في النيجر.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في النيجر أن بازوم، حصل على 55.75 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأحد.

وكان محمد بازوم وهو حليف للرئيس النيجيري الحالي محمد إيسوفو، قد حصل على 39 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التي خاضها 30 مرشحًا.

وشغل بازوم (61 عاما) مناصب عليا عدة في حكومة الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو منها وزارتا الخارجية والداخلية.

وتعهد بمواصلة سياسات سلفه إيسوفو، والتركيز على الأمن مع محاربة البلاد للجماعات الإرهابية في الوقت الذي يطبق فيه سياسات لإصلاح الاقتصاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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