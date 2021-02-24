ميسان.. حملة لاجراء مسحات للاطفال والشباب للكشف عن كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الاربعاء، تنفيذ حملة لاجراء مسحات للأطفال والشباب للكشف المبكر عن فيروس كورونا المتحور.

وذكر بيان للدائرة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قسم الصحة العامة نظم حملة في مدينة العمارة، تضمنت إجراء مسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا المتحور"، مشيرة إلى أن "الحملة شملت مناطق عدة في مركز المدينة".



واضاف البيان، "ان الحملة تأتي ضمن خطط صحة ميسان لمواجهة جائحة كورونا".

