الزراعة تقرر السماح باستيراد محصولي الرقي والبطيخ

الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد حصلت الموافقة على السماح بأستيراد محصولي (الرقي والبطيخ) ومن المنافذ الحدودية كافة".واضاف البيان، ان "القرار جاء نتيجة لشحة انتاج المحصولين محليا مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة أسعارها"، مؤكدا ان "الوزارة مستمرة بمنع استيراد ٢٣ منتج زراعي نباتي وحيواني وضمن الروزنامة الزراعية".

وتابع أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي".

