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ليفاندوفسكي يحطم رقم أسطورة ريال مدريد على لائحة هدافي دوري الأبطال التاريخية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-24 | 09:43

ليفاندوفسكي يحطم رقم أسطورة ريال مدريد على لائحة هدافي دوري الأبطال التاريخية

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حطم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم المسجل باسم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليز، وبات الهداف الثالث التاريخي لدوري أبطال أوروبا، خلف النجمين وليونيل .
وحقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 ، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة لكرة القدم.

وافتتح الفريق البافاري باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.


وبذلك الهدف، وصل النجم البولندي إلى الهدف رقم 72 له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، ليحطم رقم راؤول غونزاليز الذي سجل 71 هدفا في أعرق المسابقات الأوروبية.

ويتربع البرتغالي رونالدو، نجم يوفنتوس، على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور بتسجيله 134 هدفا في 175 مباراة، بينما سجل الأرجنتيني ميسي، قائد 119 هدفا في 148 مباراة، في وصافة ترتيب هدافي المسابقة تاريخيا.

فيما تجاوز ليفاندوفسكي، بـ72 هدفا في 95 مباراة، غونزاليز الذي سجل 71 هدفا، ولكن بمعدل أقل بكثير من النجم البولندي حيث سجلهم في 142 مباراة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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