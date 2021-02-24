تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتالانتا

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتالانتا، في بيرجامو، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان سيدفع بكامل عناصره الجاهزة وأصحاب الخبرات من البداية، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية في إيطاليا، قبل لقاء العودة بعد أسبوعين في إسبانيا.



ويدخل ريال مدريد تلك المباراة بدون 9 لاعبين من القوام الأساسي، وهم سيرجيو راموس، داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، ألفارو أودروزولا، مارسيلو، فيدي فالفيردي، كريم بنزيما، إيدين هازارد ورودريجو.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - فاسكيز.

الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس - ماريانو - أسينسيو.

