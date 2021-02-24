بلجيكا تحاكم 14 شخصا يشتبه بتورطهم في اعتداءات باريس 2015

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، 14 شخصا يشتبه بتواطئهم في هجمات باريس الدامية 2015، إلى محكمة جنائية في البلاد.

والـ14 هؤلاء، لم تشملهم الإجراءات القضائية في فرنسا، لكنهم من بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحها من قبل، قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي.

أما الستة المتبقين، فقد أعلنت غرفة مجلس بروكسل، إسقاط الدعوى ضد خمسة ومحاكمة السادس بشكل منفصل في قضية أخرى، بحسب ما ذكره ناطق باسم النيابة الفيدرالية لوكالة فرانس برس.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، بالسجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد، بحق 13 شخصا أدينوا بتهمة مساعدة منفذي تلك الهجمات الدامية اليت أسفرت عن مقتل العشرات.