اليمن يحذر من موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت السلطات الصحية في الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة من اليمن اليوم الأربعاء إن على المستشفيات أن تستعد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا وأن تتخذ إجراءات لمنع انتشاره.

والاختبارات وعمليات الرصد محدودة في البلد الذي يمزقه الحرب، لكن الحالات المؤكدة ارتفعت في الأيام العشرة الماضية بعد تراجعها منذ سبتمبر أيلول إلى حالتين فقط في اليوم.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ 11 حالة في كل من يومي الثلاثاء والاثنين في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.

واليمن مقسم بين الحكومة التي تتخذ من الجنوب مقرا مؤقتا لها وحركة الحوثي التي أطاحت بها من السلطة في العاصمة صنعاء في الشمال في أواخر 2014. وتدخل تحالف تقوده السعودية في مطلع 2015 لإعادة الحكومة إلى سدة الحكم.

وسجلت الحكومة اليمنية 2187 حالة إصابة بفيروس كورونا توفي منها 620. ولم تقدم السلطات الحوثية، التي تسيطر على معظم المراكز الحضرية الكبيرة، أرقاما منذ مايو أيار عندما قالت إنها سجلت أربع إصابات ووفاة واحدة.

وتقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، التي تستعد منذ عدة أشهر لمواجهة موجة ثانية محتملة أثناء الشتاء، إن هذه الأرقام الرسمية تهون من شأن انتشار الفيروس.

وقالت اللجنة العليا المعنية بمواجهة انتشار الفيروس على تويتر إن وزارة الصحة دعت المستشفيات والمراكز الطبية لاتخاذ إجراءات وقائية من عزل الحالات المشتبه بها والإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة والشروع في إجراء فحوص وبائية وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات ومراكز إجراء المسحات الطبية.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت العام الماضي من أن كوفيد-19 سيكون "كارثة" على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة مع ضعف إمدادات المياه النقية وارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا وحمى الدنج.

ومن المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس آذار، وهي جزء من إجمالي 14 مليون جرعة طلبها اليمن تكفي 23 بالمئة من السكان.