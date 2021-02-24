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البنتاغون: إيران تستعمل وكلاءها بالمنطقة لممارسة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، أن طهران تستعمل وكلاءها في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الإرهاب، وقال "تصرفاتهم الخبيثة موثقة ولم يتغيّر شيء في نيتنا للتعاطي مع هذه التصرفات الخبيثة بشكل صحيح".

 

وقال في لقاء مع الصحافيين الثلاثاء في البنتاغون، "الصواريخ المستخدمة في هجوم مطار أربيل إيرانية الصنع، وأرسلتها طهران، والميليشيات الشيعية تستعملها، لكنني لا أستطيع أن أؤكد من قام بهذه الهجمات وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق".

 

كما أوضح أن واشنطن لا تتهرب من التحديات الأمنية التي تفرضها إيران في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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