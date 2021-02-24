شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون: إيران تستعمل وكلاءها بالمنطقة لممارسة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، أن طهران تستعمل وكلاءها في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الإرهاب، وقال "تصرفاتهم الخبيثة موثقة ولم يتغيّر شيء في نيتنا للتعاطي مع هذه التصرفات الخبيثة بشكل صحيح".



وقال في لقاء مع الصحافيين الثلاثاء في البنتاغون، "الصواريخ المستخدمة في هجوم مطار أربيل إيرانية الصنع، وأرسلتها طهران، والميليشيات الشيعية تستعملها، لكنني لا أستطيع أن أؤكد من قام بهذه الهجمات وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق".

كما أوضح أن واشنطن لا تتهرب من التحديات الأمنية التي تفرضها إيران في المنطقة.